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Новости » Ислам в вопросах

Согласно хадисам, бедняки превыше богатых и Аллах их любит больше. В чем причина этого?

Читатель спрашивает: Во многих хадисах утверждается, что бедняки превыше богатых и Аллах их любит больше. В чем причина этого?

Во-первых, подобные хадисы нельзя воспринимать дословно. В некоторых хадисах слово «бедняк» используется не для материальной характеристики состояния человека, а его духовного состояния. То есть, безнравственные люди  в хадисах названы бедняками. Что же касается материального состояния, то нельзя однозначно утверждать, что все богатые являются плохими людьми, а все бедняки – хорошими. Ошибочно также предполагать, что Аллах любит всех бедняков. Лишь богобоязненность и иман отличает людей по степени приближенности к Аллаху. Если богач тратит свои средства на благие цели и не допускает расточительства, то он ценен пред Аллахом. И, наоборот, если бедняк взбунтуется против Аллаха и прибегнет к хараму из-за своей бедности, то Аллах разгневается на него. Богатство – это испытание для человека. Часть богатых людей преодолевают это испытание с честью, но большинство из них характеризуются падкостью на блага сего мира. К тому же, по мере увеличения богатства, увеличивается и вероятность харама, потому что богатство вызывает у людей алчность. Именно по этой причине в религиозных текстах можно встретить порицание богатых.


Опубликовано:28 Декабрь, 2019  12:29, ]]>Печать]]>
 
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