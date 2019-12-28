Боевики ИГИЛ в отместку за аль-Багдади обезглавили 10 христиан

Нигерийские боевики казнили 11 христиан, захваченных в штате Борно. Судя по сделанному террористами видео, на которое ссылается британская медиакорпорация BBC, одного их мужчин расстреляли в упор, остальным отрезали головы.

Ответственность за инцидент лежит на экстремистах, входящих в структуру "Исламского государства" (ИГИЛ) в Западной Африке.

Казнь заложников, которую террористы назвали местью за убийство военными США главаря ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади, произошла в рождественское время.

Власти Нигерии пока не комментировали страшный видеоролик.

Аль-Багдади был убит в результате американской спецоперации на севере Сирии в конце октября.