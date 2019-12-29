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Число массовых убийств в США бьет рекорды

Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордных показателей, передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press со ссылкой на статистические данные, собранные им в сотрудничестве с газетой USA Today и Северо-Восточным университетом в Бостоне (штат Массачусетс).

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в США был зарегистрирован 41 случай массовых убийств, когда от рук злоумышленников погибали четыре или больше человек.

Из них 33 инцидента были связаны со стрельбой. Всего за год в результате таких нападений погибли 211 человек.


Опубликовано:29 Декабрь, 2019  12:25, ]]>Печать]]>
 
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