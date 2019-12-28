Читатель спрашивает: Сколько было сподвижников у Пророка (с)?

В религиозных источниках указано, что у Пророка Мухаммада (с) было более 100 тысяч сподвижников. Видный ученый Суюти пишет о 144 тысячах, Ибн Касир – о 120-ти тысячах. Согласно преданию, во время прощального хаджа Его Светлость (с) сопровождали более 100 тысяч мусульман. Видный джафаритский ученый Шахиди-сани писал, что на момент кончины у Пророка (с) было 114 тысяч сподвижников.

Вместе с тем, в хадисах и иных источниках поименно упоминаются намного меньшее число сподвижников – 13 тысяч. В различных источниках ахли-сунны говорится о 13308, 3634 и 7711 тысячах сподвижников. Видный джафаритский ученый отмечал имена всего 468 сподвижников Пророка (с). Ибн Ханбал упоминает 1300 сподвижников.