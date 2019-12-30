ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение
Турция и США подписали контракт по Инджирлик Турция и США подписали контракт по Инджирлик
В Иране ликвидировали террористов В Иране ликвидировали террористов
В Африке утонули 100 паломников-христиан В Африке утонули 100 паломников-христиан
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2019»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

В результате налета ВВС США погибли десятки иракских военных

Число бойцов, погибших при налете ВВС США на базу иракской группировки "Катаиб Хезболлах" в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, увеличилось до 25 человек.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье телеканал As Sumaria. По его информации, еще 38 ополченцев получили ранения.

Заместитель командующего иракскими шиитскими формированиями "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухендис предупредил США, что их атака не останется безнаказанной. "Американские силы в Ираке ждет суровый ответ", - привела As Sumaria слова аль-Мухендиса.

Как передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя иракской службы безопасности, в воскресенье вечером как минимум четыре минометных снаряда разорвались на территории военной базы в Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются сейчас военнослужащие США. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее представитель Пентагона сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский контрактник из числа гражданских лиц.

"Катаиб Хезболлах", которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав "Аль-Хашд аш-Шааби". Шиитские бойцы сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки ИГ. Кроме того, они принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

По сведениям телеканала Al Arabiya, среди погибших во время атаки американских ВВС на базу в Эль-Каиме есть трое иранских военных советника.


Опубликовано:30 Декабрь, 2019  11:16, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Декабрь, 2019
В Турции за один час нейтрализовали 70 террористов
30 Декабрь, 2019
Турция депортировала около 800 иностранных террористов в 2019 году
29 Декабрь, 2019
В йеменском Адене прогремел мощный взрыв
29 Декабрь, 2019
Число массовых убийств в США бьет рекорды
29 Декабрь, 2019
17 человек погибли в ходе столкновений с талибами

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Декабрь, 2019
В Турции за один час нейтрализовали 70 террористов
30 Декабрь, 2019

Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь? Ислам в вопросах
30 Декабрь, 2019
Турция депортировала около 800 иностранных террористов в 2019 году
30 Декабрь, 2019

В результате налета ВВС США погибли десятки иракских военных
29 Декабрь, 2019
В йеменском Адене прогремел мощный взрыв
29 Декабрь, 2019

Сколько было сподвижников у Пророка (с)? Ислам в вопросах
29 Декабрь, 2019
Число массовых убийств в США бьет рекорды
29 Декабрь, 2019
17 человек погибли в ходе столкновений с талибами
28 Декабрь, 2019

Боевики ИГИЛ в отместку за аль-Багдади обезглавили 10 христиан
28 Декабрь, 2019
Армия Хафтара взяла под контроль старый аэропорт Триполи
28 Декабрь, 2019
В Ираке погиб американский контрактник
28 Декабрь, 2019

Согласно хадисам, бедняки превыше богатых и Аллах их любит больше. В чем причина этого? Ислам в вопросах
28 Декабрь, 2019

На северо-западе Сирии за 11 дней погибло 86 мирных жителей
28 Декабрь, 2019

Со дня оккупации армянами Ханкенди минуло 28 лет
27 Декабрь, 2019

Что находится внутри священной Каабы? Ислам в вопросах
27 Декабрь, 2019
Aвиакатастрофa в Алматы, погибло 15 человек
27 Декабрь, 2019
ПНС Ливии официально запросило военную поддержку у Турции
26 Декабрь, 2019
В Иране ликвидировали террористов
26 Декабрь, 2019

Какое из имен Аллаха является исми-азамом? Ислам в вопросах
26 Декабрь, 2019
Израиль нанёс авиаудар по позициям ХАМАС
26 Декабрь, 2019
В Саудовской Аравии отменили ранние браки
25 Декабрь, 2019
В Африке утонули 100 паломников-христиан
25 Декабрь, 2019

Как следует выполнять больному человеку намаз сидя? Ислам в вопросах
25 Декабрь, 2019
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек
25 Декабрь, 2019

Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение
24 Декабрь, 2019

За последний год в Ираке обнаружены 18 массовых захоронений
24 Декабрь, 2019
Турция и США подписали контракт по Инджирлик
24 Декабрь, 2019

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства? Ислам в вопросах
24 Декабрь, 2019

Ильхам Алиев: "Если ты не боишься народа, то побойся Аллаха!"
24 Декабрь, 2019

Очередная вылазка боевиков в Афганистане: семеро военных погибли
23 Декабрь, 2019
Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com