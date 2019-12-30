ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение
Турция и США подписали контракт по Инджирлик Турция и США подписали контракт по Инджирлик
В Иране ликвидировали террористов В Иране ликвидировали террористов
В Африке утонули 100 паломников-христиан В Африке утонули 100 паломников-христиан
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2019»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Турция депортировала около 800 иностранных террористов в 2019 году

В 2019 году Турция депортировала на родину 778 иностранных боевиков-террористов.

Как передает Islam.az, со ссылкой на "Anadolu", об этом сообщил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«С начала года мы отправили 778 иностранных боевиков-террористов в страны их происхождения», - сказал Сойлу.

Глава ведомства сообщил также, что в уходящем году правоохранительные органы страны изъяли 43 миллиона корней марихуаны на сумму 15 миллиардов турецких лир.

Сойлу добавил, что за последние два года силы безопасности Турции уничтожили 2700 укрытий террористической организации YPG/PKK и конфисковали 600 раций, используемых боевиками группировки.


Опубликовано:30 Декабрь, 2019  11:51, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Декабрь, 2019
В Турции за один час нейтрализовали 70 террористов
30 Декабрь, 2019
В результате налета ВВС США погибли десятки иракских военных
29 Декабрь, 2019
В йеменском Адене прогремел мощный взрыв
29 Декабрь, 2019
Число массовых убийств в США бьет рекорды
29 Декабрь, 2019
17 человек погибли в ходе столкновений с талибами

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Декабрь, 2019
В Турции за один час нейтрализовали 70 террористов
30 Декабрь, 2019

Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь? Ислам в вопросах
30 Декабрь, 2019
Турция депортировала около 800 иностранных террористов в 2019 году
30 Декабрь, 2019

В результате налета ВВС США погибли десятки иракских военных
29 Декабрь, 2019
В йеменском Адене прогремел мощный взрыв
29 Декабрь, 2019

Сколько было сподвижников у Пророка (с)? Ислам в вопросах
29 Декабрь, 2019
Число массовых убийств в США бьет рекорды
29 Декабрь, 2019
17 человек погибли в ходе столкновений с талибами
28 Декабрь, 2019

Боевики ИГИЛ в отместку за аль-Багдади обезглавили 10 христиан
28 Декабрь, 2019
Армия Хафтара взяла под контроль старый аэропорт Триполи
28 Декабрь, 2019
В Ираке погиб американский контрактник
28 Декабрь, 2019

Согласно хадисам, бедняки превыше богатых и Аллах их любит больше. В чем причина этого? Ислам в вопросах
28 Декабрь, 2019

На северо-западе Сирии за 11 дней погибло 86 мирных жителей
28 Декабрь, 2019

Со дня оккупации армянами Ханкенди минуло 28 лет
27 Декабрь, 2019

Что находится внутри священной Каабы? Ислам в вопросах
27 Декабрь, 2019
Aвиакатастрофa в Алматы, погибло 15 человек
27 Декабрь, 2019
ПНС Ливии официально запросило военную поддержку у Турции
26 Декабрь, 2019
В Иране ликвидировали террористов
26 Декабрь, 2019

Какое из имен Аллаха является исми-азамом? Ислам в вопросах
26 Декабрь, 2019
Израиль нанёс авиаудар по позициям ХАМАС
26 Декабрь, 2019
В Саудовской Аравии отменили ранние браки
25 Декабрь, 2019
В Африке утонули 100 паломников-христиан
25 Декабрь, 2019

Как следует выполнять больному человеку намаз сидя? Ислам в вопросах
25 Декабрь, 2019
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек
25 Декабрь, 2019

Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение
24 Декабрь, 2019

За последний год в Ираке обнаружены 18 массовых захоронений
24 Декабрь, 2019
Турция и США подписали контракт по Инджирлик
24 Декабрь, 2019

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства? Ислам в вопросах
24 Декабрь, 2019

Ильхам Алиев: "Если ты не боишься народа, то побойся Аллаха!"
24 Декабрь, 2019

Очередная вылазка боевиков в Афганистане: семеро военных погибли
23 Декабрь, 2019
Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com