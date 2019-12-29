Читатель спрашивает: Почему некоторые молитвы не претворяются в жизнь? Ведь в Коране Аллах велит, чтобы мы молились, и Он услышит наши молитвы.

Аллах лучше знает, какие молитвы следует претворять в жизнь, а какие – нет. Аллах создал человека, и, конечно же, лучше самого человека знает, реализация какой молитвы может пойти ему на пользу, а какая – во вред. И вообще, чего он достоин. Иногда человек не достоин того, что просит. Поэтому Аллах и не реализует его желания. Иногда Аллах откладывает на определенный срок реализацию той или иной молитвы. Это вовсе не означает, что Всевышний отвергает раба Божьего: Аллах воздаст ему в более подходящее время. А иногда человек просит то, что пойдет ему во вред. Аллах, естественно, знает, что человек ошибается, и не выполняет его мольбы. Люди не могут знать всей подноготной ситуаций, когда молитвы не услышаны Аллахом. Это приводит к беспокойству, а иногда они даже обвиняют Аллаха в несправедливости.