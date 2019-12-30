В Турции за один час нейтрализовали 70 террористов

В четырех провинциях Турции была проведена операция по поимке членов террористической организации ИГИЛ.

Операция началась в 05:00 по местному времени (06:00 по бакинскому времени - ред.) и длилась всего час.

Как передает TRT Haber, в результате совместных действий сотрудников отдела по борьбе с терроризмом и Управления разведки Аданы были задержаны два гражданина Ирака и четверо граждан Сирии.

В Кайсери нейтрализованы девять членов ИГИЛ.

В квартирах задержанных были проведены обыски и изъяты технологическое оборудование, оружие и различные документы.

В ходе операции в Батмане были задержаны 22, а в столице Анкаре - 33 члена террористической организации.

В целом в операции приняли участие 400 сотрудников органов безопасности Турции.