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Азербайджанцы мира празднуют День солидарности

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира.

Oсновы Дня солидарности азербайджанцев мира были заложены во время разрушения границы в Нахчыване между СССР и Ираном в конце декабря 1989 года. Учитывая значимость идеи о единстве азербайджанцев мира, 16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Таким образом 31 декабря стал отмечаться Днем солидарности азербайджанцев мира.

Впервые этот праздник официально на государственном уровне отмечался в 1992 году по указанию президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.

Этот праздник играет важную роль в построении связей между азербайджанцами, проживающими в отдельных странах, налаживании процесса единства и солидарности между ними. Празднование Дня солидарности азербайджанцев мира превратилось в своеобразную необходимость и духовную потребность для азербайджанцев всего мира. 31 декабря – День солидарности азербайджанцев мира отмечается в более чем 70 странах.


Опубликовано:31 Декабрь, 2019  09:58, ]]>Печать]]>
 
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