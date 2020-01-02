Посольство США в Багдаде приостановило консульскую работу

Посольство США в Ираке сообщило о приостановке консульской работы и отмене мероприятий из-за акций протеста, проходивших у стен диппредставительства с 31 декабря, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

"Из-за нападений на комплекс посольства США все публичные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Все назначенные встречи отменяются", - говорится в заявлении посольства.

Американская дипмиссия рекомендует гражданам США не приближаться к территории посольства и следить за публикуемыми в местных и международных СМИ сведениями о событиях в регионе. Отмечается, что для визовых и иных вопросов американские граждане могут обращаться в генконсульство США в Эрбиле.