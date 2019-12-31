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Новости » Точка зрения

При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани

В результате ракетного обстрела окрестностей международного аэропорта Багдада погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в иракских силах безопасности.

Отмечается, что три ракеты упали рядом с помещением для грузов, что привело к взрыву двух машин.

Одна из ракет упала на взлетно-посадочной полосе, что привело к закрытию воздушной гавани.

Как сообщает "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и "Sky News" глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада.

Как сообщает Sky News, Соединённые Штаты подтвердили, что именно они нанесли точечный удар по прилегающему к аэропорту Багдада району по двум целям, связанным с Ираном.


Опубликовано:3 Январь, 2020  12:27, ]]>Печать]]>
 
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