Названа роль Трампа в убийстве главы иранского спецназа

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ на уничтожение генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает ТАСС.

В американском военном ведомстве пояснили, что ракетный удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента после того, как стало известно, что исламист "активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах региона", а также одобрил нападение на посольство США в Багдаде, которое случилось ранее на этой неделе.

Пентагон назвал убийство Сулеймани "решительным действием оборонительного характера".