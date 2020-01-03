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ООН: Целенаправленный удар по конвою в Ираке незаконен

Целенаправленный удар по конвою и убийство военными США в Багдаде главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, незаконны и нарушают международное гуманитарное право. Как сообщает Islam.az, об этом спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар написала на своей странице в Twitter.

Как отметила Калламар, действия США больше походят на месть, нежели на "защиту", о которой ранее cообщили в Пентагоне.

"Представление о том, что Сулеймани "активно разрабатывал планы", любопытно как с семантической, так и с военной точек зрения", — отметила спецдокладчик ООН.

Смерть генерала КСИР подтвердили как в Иране, так и в США.


Опубликовано:3 Январь, 2020  18:34, ]]>Печать]]>
 
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