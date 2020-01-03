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Новости » Ислам в вопросах

Грех ли молить Аллаха о причинении вреда кому-то?

Читатель спрашивает: Грех ли молить Аллаха о причинении вреда кому-то?

Одной из одобряемых особенностей мусульманина является его умение прощать. Самый великий прощающий – Аллах. Непорочные в большинстве случаев не проклинали тех, кто причинял им вред, прощая таких людей. В результате такого поведения некоторые лица понимали свою ошибку и каялись. Такое прощение наблюдалось, когда оскорбления касались лично самих непорочных. Но они занимали враждебную позицию в отношении тех тиранов и преступников, которые попирал права мусульман, нарушал общественный порядок. Они проклинали таких, и это проклятье никогда не проходило бесследно.

Мусульманин должен уметь прощать. Конечно же, следует вести борьбу против несправедливости. Но если невозможно вести борьбу и требовать свои права, - лучше простить. В особенности это касается деяний, совершенных в силу невежества. Однако в безвыходной ситуации мусульманин может проклинать тирана.


Опубликовано:4 Январь, 2020  11:02, ]]>Печать]]>
 
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