Американское посольство в Багдаде подверглось обстрелу

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил "Аль-Арабия".

По информации телеканала, целью ударов было американское посольство - рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша".

Иракские источники рассказали, в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, заключили собеседники "Аль-Арабии".

Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.