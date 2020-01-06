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Американское посольство в Багдаде подверглось обстрелу

"Зеленая зона" в центре Багдада подверглась минометному обстрелу.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил "Аль-Арабия".

По информации телеканала, целью ударов было американское посольство - рядом с комплексом дипмиссии упали несколько ракет типа "Катюша".

Иракские источники рассказали, в результате обстрела по меньшей мере одна семья получила ранения. В результате обстрела также могут быть жертвы, заключили собеседники "Аль-Арабии".

Накануне в "зеленой зоне", где располагаются правительственные здания, также прогремели взрывы.


Опубликовано:6 Январь, 2020  12:29, ]]>Печать]]>
 
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