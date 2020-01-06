Трамп пригрозил Ираку санкциями "в случае враждебности" со стороны Багдада

Президент США Дональд Трамп в воскресенье пригрозил Ираку санкциями в "случае враждебности" со стороны Багдада.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Американский лидер заявил, комментируя решение парламента Ирака о выводе иностранных войск из страны.

"Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что покажется нам неприемлемым, мы введем санкции против Ирака, очень значительные санкции", - приводит пресс-пул слова Трампа.

Трамп также заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - приводит пресс-пул слова Трампа.

"Если они попросят нас уйти, если мы не сделаем это по-дружески. Мы введем против них такие санкции, которых они никогда прежде не видели. По сравнению с этим иранские санкции покажутся чем-то скучным", - продолжил американский лидер.