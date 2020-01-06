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Новости » Ислам в вопросах

Может ли верующий мусульманин отмечать свой день рождения?

Читатель спрашивает: Может ли верующий мусульманин отмечать свой день рождения? Некоторые считают это бидатом, верно ли это?

Отмечать день рождение – это сугубо личное дело. В этом нет никакого религиозного подтекста. Бидат проявляется в случае, если какому-то деянию пытаются придать религиозную окраску: провозгласить запретное под ширмой религии как дозволенное или же запретить то, что на самом деле не запрещено. Празднование же дня рождения – это бытовое событие и неверно связывать это с религией.

Но во время празднования дня рождения следует придерживаться религиозных предписаний: не допускать излишеств в угощениях и запретных видов веселий, не слушать запретную музыку, не допускать харамное общение мужчин и женщин и т.д.


Опубликовано:7 Январь, 2020  10:52, ]]>Печать]]>
 
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