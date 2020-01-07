Давка на похоронах Касема Сулеймани: десятки погибших и сотни раненых

В результате давки в иранском городе Керман, где проходит церемония похорон иранского генерала Касема Сулеймани, погибли 35 человек, 190 получили ранения, сообщает NTV со ссылкой на иранское государственное телевидение.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, несколько пострадавших доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи Пир Хосейн Куливанд.

По его словам, обстоятельства произошедшего выясняются, дополнительная информация будет предоставлена после расследования.

По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое количество участников, которые приехали со всей провинции, чтобы попрощаться с легендарным военнослужащим.