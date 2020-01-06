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Новости » Точка зрения

В ночь с 7-го на 8-е января наступает Аййами-Фатимиййа

В эти дни отмечается Аййами-Фатимиййа.

По информации islam.az, в переводе с арабского языка «Аййами-Фатимиййа» означает «дни Фатимы».

Согласно преданиям, шахада Ее Светлости Фатимы (c.a) отмечается дважды. По одному из преданий, Ее Светлость ушла в мир иной спустя 75 дней после кончины отца, а согласно другому – спустя 95 дней. Поэтому шахада Госпожи отмечается 13-го джамадиуль-авваль и 3-го джамадиус-сани. Промежуток в 20 дней между этими датами называется «Аййами-Фатимиййа».

В эти дни, по традиции, проводятся траурные церемонии в память Ее Светлости.


Опубликовано:7 Январь, 2020  18:07, ]]>Печать]]>
 
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