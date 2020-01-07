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Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал ракетами две военные базы США в Ираке.

Как передает ТАСС, удар был нанесен крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

В официальном заявлении КСИР, распространенном в среду агентством ISNA, сообщается, что операция по атаке силами Ирана военных объектов США на территории Ирака носит название "Мученик Сулеймани".

"Мы сообщаем правительству США, которое создает военные базы террористическим силам американской армии, что любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке", - говориться в заявлении.

Телеканал Press TV опубликовал предполагаемое видео ракетного удара с территории Ирана по американским военным базам.


Опубликовано:8 Январь, 2020  11:09, ]]>Печать]]>
 
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