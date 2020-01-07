Читатель спрашивает: О чем повествует хадис «золотой цепочки» (силсилатуз-захаб)?

Хадис, упоминаемый в религиозных источниках (в основном - шиитских), относится к категории хадиси-гудси. Хадис назван так по той причине, что передается от самых достоверных и святых источников – начиная с Аллаха и завершаясь имамом Рзой (а).

В 200-м году хиджри (815-816) аббаситский халиф Мамун приказал доставить к нему из Медины 8-го имама – имама Рзу (а). Его светлость отправился в Марв. Когда караван достиг территории совеременного Ирана, города Нишабур, население вышло встречать имама. Они попросили его рассказать им хадис. Отодвинув занавеску паланкина, имам Рза (а) сказал: «Отец мой Муса ибн Джафар передал от своего отца Джафара ибн Мухаммада, тот от своего отца Мухаммада ибн Али, тот от своего отца Али ибн Хусейна, тот от своего отца Хусейна ибн Али, тот от своего отца Али ибн Абу Талиба, тот от Посланника Аллаха, тот от Джабраила, а тот от Всевышнего Аллаха: «Ля иляха иляллах – моя крепость; всякий, вошедший в эту крепость, убережется от моего гнева». Когда имам закончил говорить и караван тронулся с места, Его светлость добавил: «Для этого есть услвоия, и я – одно из них». Согласно преданию, кроме тех, кто в тот услышал этот хадис, в письменном виде его сохранили более 24 тысяч человек.