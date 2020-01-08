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Авиакомпании отказываются летать над Ираном и Ираком

Крупные авиакомпании мира начали менять маршруты своих рейсов, чтобы самолеты не пересекали воздушное пространство Ирана и Ирака.

Как передает "Лента.ру", об этом сообщает Reuters.

В первую очередь курсы своих самолетов начали корректировать американские перевозчики после того, как Федеральное авиационное управление США потребовало от них оперативно покинуть обе страны после авиаудара Тегерана по американским базам в Ираке.

Утром 8 января в Иране потерпел крушение пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" - он разбился почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Посольство Украины уже исключило террористическую версию случившегося.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Операция получила название "Мученик Сулеймани". Тегеран анонсировал ее как ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.


Опубликовано:8 Январь, 2020  15:52, ]]>Печать]]>
 
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