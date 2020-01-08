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Новости » Ислам в вопросах

Почему Пророка (с) называют «умми»?

Читатель спрашивает: Почему Пророка (с) называют «умми»? Является ли причиной тому его неумение писать и читать?

В переводе с арабского языка «умми» означает «присущее матери». Во многих случаях это слово используется в значении «врожденно», «от рождения».

Существуют различные мнения, почему Пророка (с) называли именно таким образом. Некоторые ученые утверждают, что Посланник (с) не умел читать и писать, и его называли так именно по этой причине. По мнению других, так как Мекка считается главным городом среди всех городов, его прозвали «уммуль-гура», то есть «мать городов». А так как Пророк (с) жил в этом городе, то и его назвали «умми». Вообще же известно, что до начала пророческой миссии Пророк (с) не умел читать и писать. А появилась ли эта способность после, - на этот счет существуют различные мнения. Отметим, что и в Коране Его Светлость именуется «умми» (Араф, 157).


Опубликовано:9 Январь, 2020  11:21, ]]>Печать]]>
 
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