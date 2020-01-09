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В Чехии снова оскверняют мечети

В Брно - столице Моравии, областиму Чешской Республики, на стене мечети появилась надпись, сделанная спреем: «Не распространяйте ислам в Чехии! Иначе вас убьем».

Администрация мечети не может установить точное время, когда была нанесена оскорбительная надпись, так как храм часто закрыт. Скорее всего, это случилось ночью после пятничной молитвы. Полиция обнаружила следы и проводит расследование.

Мечеть в Брно не первый раз становится целью вандалов.

В декабре 2013 года кто-то навесил на двери кусок свинины и разбросал кости этого животного перед входом, в августе 2015 года были разбиты окна мечети, а тремя месяцами позже неизвестный облил двери машинным маслом.

Как пишет портал brnodaily.com, несколько раз перед мечетью проходили явно ксенофобные акции протеста, которые организовала некая «Рабочая партия общественной справедливости». Это крайне националистическое формирование, возникшее на основе запрещенной в 2010 году Рабочей партии.

Во время такого протеста в 2016 году в парке перед мечетью обнаженные молодые женщины «представляли мусульманам западные ценности». Участники ели свиной гуляш и сжигали страницы из Корана.

Мечеть в Брно — первое мусульманское религиозное здание на территории Чехии. Летом 2018 года отмечалось 20-летие ее существования. Другие мусульманские храмы находятся в Праге, Теплице, Градец Кралове и в Колове около Карловых Вар. Согласно всеобщей переписи в 2011 году, ислам в Чехии исповедуют 3358 человек, однако по данным портала iDnes.cz количество мусульман в этой стране оценивается в 10-20 тысяч.


Опубликовано:9 Январь, 2020  15:28, ]]>Печать]]>
 
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