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Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) получил уведомление от Ирана для участия в расследовании крушения украинского самолета и выделил аккредитованного представителя.

Oб этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РИА Новости.

"Центр реагирования Национального совета по безопасности на транспорте получил официальное уведомление от Совета по расследованиям авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана о крушении рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". В соответствии с Приложением 13 ИКАО NTSB выделило аккредитованного представителя для расследования катастрофы", - говорится в документе.

Там отмечается, что основную роль в расследовании играет иранское ведомство, в связи с чем NTSB не будет спекулировать по поводу причин случившегося и все вопросы просит адресовать иранской стороне.


Опубликовано:10 Январь, 2020  11:21, ]]>Печать]]>
 
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