Конгресс одобрил ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия американского президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Резолюция обязывает президента не начинать военные действия против Ирана и на его территории до тех пор, пока американская администрация не получит от Конгресса соответствующее разрешение либо не произойдет "вооруженное нападение на Соединенные Штаты".

Похожая резолюция внесена в контролируемый республиканцами Сенат. Не исключено, что верхняя палата примет ее.