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Иран признал, что случайно сбил украинский самолет

Власти Ирана сообщили, что самолет "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит "непреднамеренно".

Как передает İslam.az об этом в субботу сообщило информационное агентство Associated Press (АP) со ссылкой на официальное заявление иранских властей.

Отмечается, что причиной трагедии стал "человеческий фактор".

Причиной крушения украинского самолета стала "человеческая ошибка", допущенная в кризисный период из-за "авантюризма" США, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.


Опубликовано:11 Январь, 2020  11:35, ]]>Печать]]>
 
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