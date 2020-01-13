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США хотят заключить сделку с талибами в 2020 году

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что президент США Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в этом году.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, но даже если сделки не будет, Вашингтон намерен сократить контингент в Афганистане.

"Афганские силы сейчас справляются лучше, и я думаю, что в какой-то момент в скором времени с соглашением или без соглашения мы сократим наше военное присутствие в Афганистане", - заявил О'Брайен в интервью порталу Axios.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли Трамп заключить соглашение с "Талибаном" до выборов президента в США, О'Брайен заявил, что это может произойти в этом году.

"Я не сужу вещи, основываясь на том, когда пройдут выборы, но я думаю, что, вероятно, что сделка будет в этом году. Мы работаем над ней. Но это должна быть хорошая сделка", - сообщил советник Трампа.


Опубликовано:13 Январь, 2020  11:07, ]]>Печать]]>
 
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