Асад посмертно наградил генерала Сулеймани

Президент Сирии Башар Асад посмертно наградил иранского генерала Касема Сулеймани орденом почета, передает Tasnim.

"Награждение этой медалью свидетельствует о глубокой привязанности президента Сирии к генералу Сулеймани и его братьям в Исламской Республике Иран", - заявил премьер-министр Сирии Имад Хамис.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.