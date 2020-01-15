В Йемене совершено нападение на мечеть, есть погибшие

По меньшей мере пять человек были убиты и 11 получили огнестрельные ранения в результате нападения вооруженного автоматом мужчины на одну из мечетей в провинции Абьян на юге Йемена.

Oб этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей местной полиции.

По их данным, преступник открыл огонь по посетителям мечети в небольшом селении Ас-Сулаа во время полуденной молитвы. Среди погибших, как отметили в полиции, имам мечети и отец мужчины, открывшего огонь. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Указывается также, что устроивший стрельбу страдал психическим расстройством.

В настоящее время полиция ведет поиски преступника, которому удалось скрыться с места преступления.