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В Йемене совершено нападение на мечеть, есть погибшие

По меньшей мере пять человек были убиты и 11 получили огнестрельные ранения в результате нападения вооруженного автоматом мужчины на одну из мечетей в провинции Абьян на юге Йемена.

Oб этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителей местной полиции.

По их данным, преступник открыл огонь по посетителям мечети в небольшом селении Ас-Сулаа во время полуденной молитвы. Среди погибших, как отметили в полиции, имам мечети и отец мужчины, открывшего огонь. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии. Указывается также, что устроивший стрельбу страдал психическим расстройством.

В настоящее время полиция ведет поиски преступника, которому удалось скрыться с места преступления.


Опубликовано:15 Январь, 2020  10:23, ]]>Печать]]>
 
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