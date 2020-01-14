Читатель спрашивает: Сколько ученых по имени Табари было в истории?

Табаристан – это населенный пункт, расположенный на территории современного Ирана. Видные деятели, жившие здесь, прославились под псевдонимами Табари или Табарани. История помнит несколько ученых с псевдонимом Табари. Самым прославленным среди них является автор знаменитых книг по истории и тафсиру Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир Табари (839 - 923). Некоторые считают его шиитом, но большинство склоняются к мнению, что был суннитом.

Другой ученый Табари жил в IX-X веках. Являясь шиитом, он написал книгу «аль-Мустаршид». Некоторые исследователи считают его также автором книги «Далаиль аль-имама». Но по мнению других исследователей, его написал другой ученый по имени Табари.

И, наконец, живший XII веке Имадеддин Табари является автором книги «Камили Бахаи».