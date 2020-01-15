В Пакистане 93 человека погибли из-за ливней и снегопадов

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Число погибших в результате ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане достигло 93 человек.
53 человека пострадали.
По данным издания, наибольшее количество жертв непогоды приходится на регион Азад Кашмир, где насчитывается 66 погибших.
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