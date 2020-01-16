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Армия США впервые взяла на службу мусульманку в хиджабе

В американской армии произошло историческое событие - в рядах военно-воздушных сил США впервые появился мусульманский капеллан-женщина.

Лейтенант Салиха Джабин стала первым официально назначенным министерством обороны капелланом-мусульманкой, сообщает IslamNews со ссылкой на Task&Purpose.

14 лет назад ничто не предвещало такой головокружительной карьеры для юной студентки, приехавшей из Индии в Штаты. Со временем Салиха решила последовать примеру своего старшего брата и стать армейским резервистом - девушка стала трудиться в одном из военных госпиталей, и тогда ей впервые довелось отвечать на вопросы о религии.

Позже Салиха получила теологическое образование и смогла официально претендовать на должность армейской проповедницы.

"Это большое событие не только для мусульман, но и для людей всех конфессий", - отметил генерал Стивен Шаик, командующий всеми капелланами военно-воздушных сил США, в комментарии к назначению Джабин.


Опубликовано:16 Январь, 2020  12:46, ]]>Печать]]>
 
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