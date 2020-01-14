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Если все предопределено Аллахом, то почему мы молимся?

Читатель спрашивает: Если все предопределено Аллахом, то почему мы молимся?

В хадисах написано, что молитва – оружие верующего. Посредством молитвы верующий доносит до Аллаха свои желания, получает, что хочет, спасается от бед. Предопределение, то есть события, которые должны произойти в этом мире, бывает двух видов. Первый вид – это то, что обязательно должно произойти, и эти события неизменны. Молитвой тут ничего не изменить. Но второй вид событий можно изменить молитвой и иными путями. Если молитвы верующего будут услышаны, то он может избежать некоторых бед, которые надвигались на него. Также некоторые поступки могут повлечь за собой беды и невзгоды. Некоторые деяния человека, а также общества в целом, могут увеличить, как благость и благополучие, так и беды. Поэтому и в Коране, и в хадисах настойчиво рекомендуется молиться.


Опубликовано:16 Январь, 2020  13:00, ]]>Печать]]>
 
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