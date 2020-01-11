Пентагон: военные США не намерены покидать Ирак

Армия США не намерена покидать Ирак, Вашингтон ведёт переговоры с Багдадом по вопросам присутствия американских войск.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

“У американских ВС нет планов по выводу войск из Ирака”.

Как ранее писала газета The New Yourk Times со ссылкой на источник, армия США возобновила совместные с Ираком операции против террористической группировки “Исламское государство”, которые прервались в начале января.