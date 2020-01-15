Читатель спрашивает: Что в Исламе говорится об ангеле Исрафиле?

Исрафил – один из ангелов Аллаха. В некоторых источниках даже отмечается, что он является одним из 4-х приближенных к Аллаху ангелов (мугаррабин). Основная задача Исрафила – возвестить о начале Судного дня. Для этого в Коране используется слово «сур» (горн). Согласно традиционному представлению, Исрафил будет дудеть в горн и он издаст звук, который повергнет в ужас все живое. Однако возможно, что о начале Судного дня будет возвещено и иным способом. Горн Исрафила издаст звуки 2 или 3 раза. После первого раза умрет все живое, а после второго воскреснут и прибудут на Страшный суд. Имеются сведения, что до этих двух раздастся еще один звук горна, чтобы дать знак о начале Судного дня.