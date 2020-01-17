Баку в рейтинге самых дорогих городов мира

Сайт базы данных Numbeo опубликовал январский отчет по индексу стоимости жизни в 440 городах мира.

Как сообщает Oxu.Az, Баку занимает в отчете 390-е место.

Пятью самыми дорогими городами мира в рейтинге признаны города Швейцарии: Цюрих, Базель, Лозанна, Женева и Берн.

В десятку наиболее дорогих вошли также четыре норвежских города - Ставангер, Осло, Тронхейм и Берген. Столица Исландии - Рейкьявик – занимает 9-е место в рейтинге.

Стоимость жизни рассчитывали на основе цен в магазинах и ресторанах, расходов на транспорт и коммунальные услуги, а также покупательной способности населения. Траты на аренду или покупку жилья учитывали отдельно.

Согласно данным, индекс стоимости жизни в Азербайджане составляет 31,31 (в Цюрихе – 128,29), индекс аренды - 10,09 (61,66).

Индекс стоимости жизни и аренды равен 21,13 (96,42), цен в магазинах – 24,45 (127,96), цен в ресторанах – 32,25 (124,73), а индекс покупательная способность населения – 29,84 (126,9).

Нью-Йорк занимает в рейтинге 11-ю позицию (индекс стоимости жизни - 100), Париж – 24-е (85,16), Лондон – 28-е (81,30), Рим – 114 (70,38), Берлин – 171 (64,76) Москва - 251 (47,65), Тегеран – 285 (41,67), Стамбул – 325 (38,01), Анкара – 362 (35,07), Ереван – 380 (33,04), Тбилиси – 404 (28,27).