Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков

Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать город Алеппо, в результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей.

Oб этом рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Еще 56 человек получили ранения, среди жертв нет ни одного военного. Обстрелы происходят ежедневно, они ведутся из подконтрольных боевикам зон провинции Идлиб, доставая даже до центральных улиц Алеппо.

"К нам привезли 18 человек, трое скончались, раны были несовместимые с жизнью, несколько человек получили амбулаторную помощь, остальные находятся в стационаре, у всех минно-взрывные травмы, они прооперированы", - рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением местного госпиталя Манаф Шарбаджи.

Провинция Алеппо входит в Идлибскую зону деэскалации, где с 9 января этого года по договоренности с турецкой стороной были прекращены боевые действия и применение авиации.