Читатель спрашивает: Кто является автором книги «Таджридуль-этигад» и какова тематика этой книги?

Автором книги «Таджридуль-этигад» является видный джафаритский ученый Хаджа Насираддин Туси, живший в 13 веке. Это книга посвящена основам веры и не столь объемна. Однако автору удалось в этом произведении обосновать основы джафаритского мазхаба. Книга состоит из 6-ти частей. В первой и второй частях повествуется об обощенных темах, например, причина и следствие. Третья часть посвящена доказательству существования Аллаха (товхид), четвертая – пророчеству, пятая – имаматству, шестая же – жизни после смерти. Так как «Таджридуль-этигад» был очень популярен в средние века, к нему написаны очень много комментариев, как суннитскими, так и шиитскими учеными. Наиболее известны комментарии Алламе Хилли и Али Гусчи.



