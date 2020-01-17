Минуло 30 лет со дня кровавой трагедии 20 Января

Сегодня - 30-я годовщина событий 20 января 1990 года, вошедшая в историю азербайджанского народа как кровавая Январская трагедия.

B связи с этим в стране объявлен День всенародной скорби.

В этот день представители государства и правительства, сотрудники дипломатического корпуса, простые граждане посетят Аллею шехидов, где похоронены жертвы трагедии 20 Января. Граждане будут двигаться к Аллее шехидов от школы №20 по Парламентскому проспекту.

20 января на некоторых улицах и проспектах столицы будет ограничено движение транспорта.

С 08:00 утра до окончания церемонии движение автомобилей на улицах, пересекающихся с Парламентским проспектом, будет полностью ограничено. Ограничение движения осуществляется с целью обеспечения удобного, беспрерывного и безопасного движения граждан, которые придут почтить память жертв трагедии 20 Января

В связи с этим будет ограничено движение всех транспортных средств от пересечения улицы Микаила Мушфига с проспектом Гусейна Джавида, от пересечения круга Микаила Мушфига с проспектом Метбуат, на улице Мехти Гусейна, от здания Телетеатра, от пересечения улиц Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть обратной стороны административного здания Милли Меджлиса в направлении Парламентский проспект – Аллея Шехидов. В этом направлении рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями, отдавать предпочтение общественному транспорту.

20 января в 12.00 на территории республики память шехидов будет помянута минутой молчания, корабли, автомобили и поезда дадут звуковые сигналы. В этот день в знак траура на территории страны будут приспущены государственные флаги.

Для того чтобы вновь привлечь внимание мира к трагедии Кровавого Января, посольства и дипломатические представительства Азербайджана за рубежом, азербайджанские общины проведут соответствующие мероприятия.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку вошли подразделения советской армии, учинили зверские расстрелы мирного населения. В результате 137 человек стали шехидами, 744 получили ранения, 841 был незаконно арестован.

В 1994 году Милли Меджлис принял специальное решение, связанное с трагедией 20 Января.