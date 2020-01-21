Иран опубликовал отчет о поражении украинского Boeing

Второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing свидетельствует о том, что самолет сбили двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте иранского ведомства.

Как следует из отчета, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

Согласно документу, самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени (06.42 - бакинское время), связь с Boeing была потеряна, когда он находился на высоте 8,1 тысячи футов (порядка 2,4 тысячи километров). Лайнер пропал с экранов радаров вторичного наблюдения в 6.15 и с радаров первичного наблюдения - приблизительно в 6.18. По информации радаров первичного наблюдения в аэропорту Мехрабад, в 6.15 самолет отклонился от курса и начал правый разворот, и, "вероятно", продолжал полет в сторону аэропорта на протяжении трех минут, после чего исчез с радаров приблизительно в 6.18.