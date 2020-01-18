Читатель спрашивает: Дозволено ли по Исламу менять свое имя?

Во-первых, родители должны выбрать для ребенка такое имя, за которое ему впоследствии не будет стыдно. Иногда люди стыдятся своего имени и поэтому стараются поменять его. Ислам не запрещает это. А если человека нарекли недостойным и оскорбительным именем, то будет даже лучше поменять это имя. Однако нельзя поменять достойное и красивое имя на противоречащее национально-духовным и религиозно-историческим ценностям. Будет лучше, если человек, выбирающий имя, отдаст предпочтение именам пророков и имамов, асмауль-хусне, а также именам, отражающим национальную принадлежность.