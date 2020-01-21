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ЮНЕСКО: Почти 90% преступлений против журналистов в мире остаются безнаказанными

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) озабочена тем, что почти 90% преступлений, совершаемых в мире в отношении журналистов, остаются безнаказанными.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении Обсерватории ЮНЕСКО по убийствам журналистов.

"Число журналистов, убитых на планете, снизилось в 2019 году почти вдвое и находится на самом низком уровне за последние 10 лет. Оно составляет 56 случаев смерти по сравнению с 99 в 2018 году", - говорится в заявлении. В общей сложности организация ЮНЕСКО зафиксировала 894 убийства журналистов в период с 2010 по 2019 год, что в среднем составляет почти 90 убийств в год.

Наиболее высокий показатель отмечен в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где погибли 22 журналиста. На втором и третьем месте находятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона и арабские государства с показателями в 15 и 10 убийств соответственно.

Эксперты при этом отмечают, что гибель 61% журналистов, то есть примерно двух третей, произошла в 2019 году в странах, не затронутых вооруженными конфликтами, тогда как в 2014 году этот показатель составлял одну треть. На основании этого ЮНЕСКО делает вывод, что "журналисты не только подвергаются экстремальным рискам при освещении вооруженных конфликтов, они становятся жертвами, когда расследуют деяния местных политиков, коррупцию и правонарушения, причем зачастую в своих же родных городах". "В целом угрозы против журналистов направлены на то, чтобы заставить замолчать авторов критических высказываний и ограничить доступ населения к информации", - констатирует ЮНЕСКО.


Опубликовано:21 Январь, 2020  11:27, ]]>Печать]]>
 
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