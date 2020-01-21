Норвегия осталась без правительства из-за репатриации сторонницы ИГИЛ

Министр финансов Норвегии Сив Йенсен объявила о своей отставке и выходе возглавляемой ею "Партии прогресса" из состава правящей коалиции, сообщает Dagblade.

После выхода "Партии прогресса" правящая коалиция во главе с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг потеряла большинство голосов в парламенте.

В своем заявлении в понедельник, 20 января, Йенсен отметила, что у "Партии прогресса" больше нет оснований для продолжения работы в правительстве". Причиной этого стало правительственное решение о возвращении на территорию страны женщины с двумя детьми, покинувшую Норвегию в 2013 г. и впоследствии задержанную за участие в ИГИЛ на территории Сирии. Ее возвращение было одобрено норвежскими властями в том числе из-за соображений необходимости лечения одного из детей.

МИД Норвегии 18 января сообщил о прибытии гражданки Норвегии обратно в страну. При этом правоохранительные органы страны задержали ее по прибытии в Осло.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг отреагировала на отставку министра финансов и выход "Партии прогресса", заявив о том, что будет возглавлять правительство меньшинства из оставшихся трех партий в составе коалиции.