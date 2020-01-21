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В саудовской армии появилось первое женское подразделение

В вооруженных силах Саудовской Аравии создано первое воинское подразделение, состоящее полностью из женщин, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение местного издания Arab News.

Вступать в ряды вооруженных сил женщинам Саудовской Аравии разрешили в октябре 2019 года. Они могут служить в качестве младших капралов, капралов, сержантов и штабных сержантов сухопутных войск, ВВС, ВМС, сил ПВО, медицинской службы и ракетных войск стратегического назначения.

Роль саудовских женщин в обществе стала стремительно меняться с того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Салман. Благодаря ему женщинам разрешили управлять автомобилями, посещать спортивные матчи, служить в армии и полиции.


Опубликовано:21 Январь, 2020  15:31, ]]>Печать]]>
 
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