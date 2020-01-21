Читатель спрашивает: Дозволено ли супругам ревновать друг друга?

Трудно определить точные показатели и границы такого чувства, как ревность. Это связано с индивидуальным эмоционально-психологическим состоянием каждого человека. Некоторым нравится, когда их ревнуют, они считают это показателем искренней любви. В общем же можно сказать, что ревность, не переходящие границы, не является грехом. В особенности это нормально в отношении мужчины, который оказывает внимание супруге и интересуется ею. Но ревность не должна быть доведена до такой степени, чтобы отношения в семье испортились, нужно избегать неуместных подозрений. В то же время, члены семьи должны избегать попытки вызвать искусственную ревность у противоположной стороны, чтобы определить степень его любви: это бесполезный шаг, и даже в какой-то мере опасный. Чрезмерная ревность не одобряется исламской нравственностью и шариатскими указаниями, связанными с семейными вопросами.