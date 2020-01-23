День рождения Зороастра станет официальным праздником в Иране

Высший совет культурной революции Ирана утвердил план официального празднования 10 национальных праздников, включая день рождения пророка древнего Ирана Зороастра.

Секретарь совета Саид-Реза Амели выступил с заявлением на заседании органа, добавив, что день рождения Зороастра будет официально отмечаться в Иране наряду с девятью другими событиями.

Амели отметил, что Иран - колыбель зороастризма. Зороастр родился очень давно, но точная дата является предметом исторических споров. Даты, упомянутые в учебниках истории, варьируются от нескольких тысячелетий до нескольких веков до нашей эры.

Несмотря на все неопределенности, согласно преданиям зороастрийской общины Ирана, пророк родился 26 марта 1768 года до н.э. и скончался 26 декабря 1691 года до н.э. в возрасте 77 лет, сказал он.