США пригрозили новому главе «Кудс»: должен помнить о судьбе Сулеймани

Нового командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаила Каани ждет судьба его предшественника генерала Касема Сулеймани, если он будет убивать американцев, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

«Если Каани продолжит убивать американцев, его ждет такая же судьба. Президент Трамп несколько лет назад объяснил, что любая атака на американцев или интересы США получит решительный ответ, это президент и продемонстрировал», – передает РИА Новости со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat слова Хука.