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Новости » Ислам в вопросах

Дозволено ли женщине брать деньги мужа без его разрешения?

Читатель спрашивает: Дозволено ли женщине брать деньги мужа без его разрешения?

Если в семье зарабатывает лишь мужчина, женщине запрещено брать деньги без его позволения. Члены семьи должны уважать взаимные права друг друга. Но это имеет силу лишь в случае, если мужчина против, чтобы жена брала деньги без разрешения. Но если муж позволяет это, то в этом нет ничего предосудительного. Однако в таком случае жена должна сообщать супругу о своих действиях. Все это, прежде всего, во благо семьи. Потому что в большинстве семей обеспечением семьи занимается мужчина, и он должен знать, сколько у него денег, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Но и мужчина не должен злоупотреблять своим положением, и обязан обеспечивать все расходы супруги. Эти отношения следует регулировать на основании взаимного уважения и доверия.


Опубликовано:23 Январь, 2020  13:49, ]]>Печать]]>
 
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