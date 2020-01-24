Протестующие в Багдаде требуют от США уйти из Ирака

Жители столицы Ирака Багдада вышли на акцию протеста против американского присутствия в стране, передает Al-Sumaria.

По сообщению телеканала, демонстранты несли иракские флаги и выкрикивали патриотические лозунги.

Телеканал подчеркивает, что ранее влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, являющийся одним из лидеров блока "Саирун" в иракском парламенте, призвал людей выйти на мирную демонстрацию с требованиями о прекращении присутствия американских вооруженных сил в стране, передает РИА Новости.